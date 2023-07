Mājas cūku novietnē Madonas novadā konstatēts Āfrikas cūku mēra uzliesmojums

Ap ĀCM skarto novietni noteikta karantīnas zona. Šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu. Cūku novietnēm, kas atrodas karantīnas zonā, aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus šīs zonas.

PVD atgādina - lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar ĀCM un neizbēgamas to likvidēšanas, stingri jāievēro biodrošība - pie ieejas cūku novietnē jānomaina apavi un jāveic apavu dezinfekciju, darba rīkus, ķerras, spaiņus un citu aprīkojumu, kas tiek izmantots kūtī, nedrīkst izmantot ārpus tās, jānovērš tiešs un netiešs mājas cūku kontakts ar savvaļas dzīvniekiem, tostarp no savvaļas dzīvniekiem jāsargā mājas cūku barība, nedrīkst lietot pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki, cūkas nedrīkst barot ar pārtikas produktu pārpalikumiem, zaļbarību (arī piemājas dārzos pļauto zāli) un citiem termiski neapstrādātiem augu izcelsmes produktiem, cūku novietnēs nedrīkst ielaist apmeklētājus, ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.