Izpildīti pēdējie priekšnosacījumi "Gaso" pārdošanas darījumam

Atbilstoši līgumam AS "Latvijas gāze" pirmdien, 17. jūlijā izpildījusi pēdējos priekšnosacījumus meitasuzņēmuma AS "Gaso" pārdošanas darījuma pabeigšanai un attiecīgi Latvijas Komercreģistrā ir reģistrēta īpašumtiesību maiņa, par "Gaso" 100% kapitāldaļu turētāju kļūstot Igaunijas AS "Eesti Gaas", liecina "Latvijas gāzes" paziņojums biržai "Nasdaq Riga".