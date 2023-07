Trīs svarīgi ieteikumi jūsu drošībai, izmantojot Smart-ID

Smart-ID nodrošina divu faktoru autentifikāciju, kas ir daudz drošāka par agrāk izmantotajām kodu kartēm, kuras bija vieglāk pazaudēt, turklāt to kodi bija statiski – uzdrukāti uz kartes. Vienlaikus internetbankas lietotājam arvien ir svarīgi būt uzmanīgam un arī pašam parūpēties par savu datu drošību. Viens no galvenajiem nosacījumiem – Smart-ID kods jāievada tikai, kad tiek ierosināta kāda darbība, tostarp internetbankā. Ja Smart-ID pieprasījuma kods atnāk brīdī, kad neesi to ierosinājis, tas liecina, ka kāds mēģina piekļūt tavam kontam.