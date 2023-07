Vēlaties labi izgulēties – kāpēc atsperu matrači ir tik īpaši?

Taisnība, modernie atsperu matrači ievērojami atšķiras no senākiem matračiem. Klasiskā tipa atsperu matrači savulaik tika veidoti, sasienot kopā atsperes, tāpēc pēc dažiem lietošanas gadiem tās bieži vien sāka spiesties uz āru, padarot matraci ievērojami cietāku un nespējīgu pienācīgi absorbēt kustības. Savukārt modernie atsperu matrači ir izgatavoti no atsperēm, kas ir savienotas kopā, izmantojot īpašas kabatas, kas ļauj katrai atsperei saglabāt attālumu vienai no otras, tādējādi matracis ļoti labi pielāgojas jebkurai ķermeņa formai, nodrošina kustību absorbciju un, pats galvenais, neveido pelējumu.