Cik ilgā laikā sadalās plastmasas maisiņš?

1000 gadi izklausās daudz, tomēr tās ir tikai aptuvenās aplēses. Plastmasas maisiņi tika radīti 1950. gados, tāpēc mēs to sadalīšanos neesam pieredzējuši realitātē. Lai noskaidrotu, cik ilgā laikā plastmasa sadalās, zinātnieki materiālu ievieto augsnē ar mikrobiem, bet pēc tam izmēra, cik CO2 ir saražojuši mikroorganismi, sadalot materiālu. Ja tas ir organisks materiāls, piemēram, ēdiens, tad CO2 līmenis pieaug, tomēr plastmasas maisiņa gadījumā CO2 nerodas, kas nozīmē to, ka mikroorganismi to neēd.