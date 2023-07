Jūlija sākumā Latvija finanšu tirgos aizņēmusies 750 miljonus eiro

Tostarp investori no Lielbritānijas iegādājušies 24% obligāciju, investori no Francijas - 17%, investori no Vācijas un Austrijas - kopumā 16%, investori no Ziemeļvalstīm - kopumā 15%, investori no Beniluksa valstīm - kopumā 8%, bet investori no Baltijas valstīm - 2%. Fondu pārvaldītāji iegādājušies 66% obligāciju, bet bankas - 27%.