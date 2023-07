Programma “Iepazīsti tehnoloģijas” kā pirmais Jeļenas solis dekrēta atvaļinājuma laikā pārlēkt no finansēm uz IT

Biju dekrēta atvaļinājumā un sapratu, ka beidzot ir pienācis brīdis piepildīt savu sapni un kļūt par programmētāju. Sāku sekot biedrības “Riga TechGirls” aktivitātēm sociālajos tīklos un ātri vien ieintriģēja viņu mācību programmas. Rezultātā pieteicos programmām “Iepazīsti tehnoloģijas” un “She Goes Tech”. Un beigās šī kļuva par superīgu kombināciju, jo no vienas programmas ieguvu pamatus par dažādiem tehnoloģiju virzieniem un vispārēju izpratni par industriju kopumā un no otras ieguvu specifiskas tehniskās zināšanas.