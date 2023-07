Baltijas valstīs "Rimi" veikala tīklā visdārgākās preces ir Latvijā, bet "Maximas" tīklā - Lietuvā

Savukārt "Maxima" gadījumā AREI apkopojis informāciju par 107 izvēlētiem produktiem. Šo produktu vidū ir arī "Maxima Favorit" un "Well Done" zīmola produkcija.

Kopumā Latvijā no izvēlētajiem produktiem "Maxima" veikalos augstākā cena ir 35, kamēr Lietuvā - 46, bet Igaunijā - 34 pārtikas produktiem. Mazākā cena Latvijā ir 52 izvēlētajiem produktiem, kamēr Lietuvā šo produktu skaits ir 32, bet Igaunijā - 35.

Līdzīgi kā "Rimi", arī "Maxima" tirdzniecības tīklā ir gadījumi, kad cenas divās valstīs ir vienlīdz augstas, piemēram, dzeltenā paprika Latvijā un Lietuvā maksā 4,99 eiro kilogramā, kamēr Igaunijā - 3,19 eiro kilogramā, bet fasētās cūkgaļas ribas "Well Done" Lietuvā un Igaunijā maksā 5,99 eiro, kamēr Latvijā to cena ir 5,39 eiro.