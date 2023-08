Vairākās Latvijas pašvaldībās samazināsies siltumenerģijas tarifi

Komersanta tarifā iekļautās iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām. "Valmieras ūdens" siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp arī no AS "Valmieras piens", kam siltumenerģijas ražošanas tarifs no 1.augusta samazināsies par 16,7% saistībā ar kurināmā (dabasgāzes) cenas samazinājumu.