"Eesti Gaas" kļuvis par "Gaso" vienīgo akcionāru

Gāzes apgādes sistēmas operators AS "Gaso".

Šā gada 17.jūlijā notika AS "Latvijas Gāze" un AS "Eesti Gaas" darījuma noslēgums, kurā abi darījuma partneri veica visas darbības, lai "Eesti Gaas" iegūtu īpašumā visas dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS "Gaso" akcijas un kļūtu par tā vienīgo akcionāru, informē advokātu birojs "Ellex Kļaviņš".