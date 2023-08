Militārās mobilitātes uzlabošanai pabeigta Kundziņsalas tilta pārbūve

Tilts pār Sarkandaugavu no Uriekstes ielas uz Kundziņsalu tika būvēts laika posmā no 1979. līdz 1981. gadam, un ir vienīgais dzelzceļa tilts, kas nodrošina dzelzceļa kravu apgrozījumu ar Kundziņsalas teritoriju. Šobrīd, līdz jaunā satiksmes pārvada izbūvei no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, šis ir arī vienīgais savienojošais posms smagā autotransporta un militārā transporta satiksmei uz/no Kundziņsalas kravu termināļiem. Tilta pārbūves gaitā ir atjaunota tilta nesošo būvkonstrukciju daļa, paredzot drošu un ērtāku tilta šķērsošanu gan autotransportam un dzelzceļa transportam, gan arī gājējiem. Uzstādīts arī dekoratīvs apgaismojums, lai apgaismotu tilta metālkonstrukcijas diennakts tumšajā laikā.