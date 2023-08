Par godu "Porsche 911" 60. gadadienai izlaiž īpašu jubilejas modeli

Ekskluzīvais jubilejas modelis apvieno "911 GT3" ar "Touring" pakotni, kā arī labāko no "911 GT3 RS", nodrošinot unikālu izveicības un braukšanas dinamikas kombināciju. Tajā atmosfēriskais 386 kW (525 ZS) 4,0 litru bokserdzinējs no "911 GT3 RS" apvienots ar īsu pārnesumu attiecības manuālo pārnesumkārbu. To papildina ārkārtīgi viegla konstrukcija un šasijas uzstādījumi, kas optimizēti izveicībai un uzlabotai vadāmībai.