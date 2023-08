Rinkēvičs: Jāmazina Latvijas reģionu ekonomiskā atšķirība

Sprindžuks žurnālistiem atzīmēja, ka ar prezidentu pārrunāta reģionālā attīstība. Veidojot pakalpojumu tīklu, pierobežas pašvaldības ir jāuzlūko atsevišķi, neatkarīgi no tā, vai runa ir par izglītību vai veselības aprūpi.

"Mans piedāvājums bija, ka valdībai ir jāveido tāds nosacīts skats no augšas. Mums ir jānodrošina, lai jaunizveidotajās pašvaldībās būtiskākie pakalpojumi būtu pieejami un uz to mēs arī koncentrējam resursus. Nevar būt tā, ka mēs piešķiram resursus, bet par to naudu būvē SPA, vai āra siltos baseinus," sacīja ministrs.