No Tuvajiem Austrumiem līdz internetam: kā kaķi iekaroja pasauli?

Viena no Žaka Mono institūta paleoģenētiķēm un pētījuma līdzautore Eva Marija Gīgla skaidroja, ka kaķu mirstīgās atliekas ir grūti atrodamas, tāpēc zinātnieki esot sazinājušies ar muzejiem un arheologiem, lūdzot paraugus no viņiem pieejamiem “senajiem kaķiem”. Kopā tika savākti 352 paraugi, no kuriem 209 gadījumos varēja iegūt arī DNS.