Mūsdienu līderība: klausīšanās un mācīšanās

Labi zināmā angļu valodas abreviatūra CEO - Chief Executive Officer - mūsdienās arvien biežāk tiek atšifrēta kā Chief Enabling Officer. Tātad cilvēks, kas rada mērķu sasniegšanu veicinošu vidi savai komandai. “Kļūt par šādu vadītāju nenākas viegli un tam nepieciešama gan vērība, savu stipro un vājo pušu apzināšanās. Tomēr svarīgākā no tām ir motivācija pastāvīgi mācīties, pilnveidoties un paplašināt savas kompetences. Šie vadītāji vislabāk būs sagatavoti izaicinājumiem un spēs atbalstīt savu komandu,” saka Daiga Bluķe, If Darba devēja zīmola vadītāja Baltijā. Papildu tam, pēdējo gadu neparastie izaicinājumi uzdevumu būt līderim ir padarījuši vēl grūtāku. Pandēmija, karš un to sekas ir satricinājuši biznesa pamatus un mainījuši to, kā mēs strādājam un dzīvojam. Tāpēc vairāk nekā gadsimtu vadības teorētiķu un praktiķu diskutētais jautājums par to, kas ir efektīva līderība, kļūst arvien nozīmīgāks.