Estere: šī gadsimta jaunieši ir slinki, bet es vēlos pret to cīnīties!

Estere ir no Siguldas. Izaugsmes programmā "Beat it" viņa centīsies apgūt bērnu nometņu biznesa attīstīšanu, un viņas mentore ir Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Linda Medne. Piedāvājam īsu interviju ar vienu no projekta meitenēm.