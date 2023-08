NBS komandieris Mičiganā pārrunās Latvijas un ASV bruņoto spēku sadarbību aizsardzības jomā

Mācībās piedalās gaisa atbalsta kontrolieri no Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes, lidlauka operāciju vadības speciālisti un lidlauka ugunsdzēsēji no Gaisa spēkiem, kā arī karavīri no Speciālo operāciju pavēlniecības un Zemessardzes karavīri un zemessargi. Līdz ar Latvijas karavīriem un zemessargiem kopumā mācībās "Northern Strike" piedalās vairāk nekā 7000 karavīru no ASV un četrām partnervalstīm.