INFOGRAFIKA ⟩ Meža nozarē ievērojami sarucis gan eksports, gan imports

Salīdzinājumā ar 2022.gada pirmo pusgadu meža nozares produkcijas izvedums uz Lielbritāniju ir sarucis par 37,3% un bija 292,004 miljoni eiro, uz Zviedriju eksports audzis par 22,6% un bija 222,912 miljoni eiro, savukārt uz Dāniju meža nozares produkcija izvesta 148,141 miljona eiro vērtībā, kas ir pieaugums par 9%.

Pērn pirmajos sešos mēnešos Latvija eksportēja meža nozares produkciju 2,212 miljardu eiro vērtībā.

Imports pirmajā pusgadā sarucis par 33,4%

Latvija meža nozares produkciju šogad pirmajā pusgadā ieveda 543,391 miljona eiro vērtībā, kas ir par 33,4% mazāk nekā 2022.gada attiecīgajā periodā, liecina Zemkopības ministrijas publiskotā informācija.

No kopējā meža nozares produkcijas importa lielāko īpatsvaru jeb 58,1% (2022.gada attiecīgajā periodā - 68,3%) veidoja koksne un tās izstrādājumi, kurus Latvijā ieveda 315,728 miljonu eiro vērtībā. Salīdzinot ar 2022.gada pirmo pusgadu, koksnes un tās izstrādājumu importa vērtība ir samazinājusies par 43,4%.

Tostarp apaļie kokmateriāli šogad pirmajos sešos mēnešos importēti 68,553 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 31,8% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā, zāģmateriāli ievesti 59,716 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 69,2% mazāk, bet kurināmā koksne - 28,691 miljona eiro vērtībā, kas ir par 44,6% mazāk.

Vienlaikus papīru, kartonu un to izstrādājumus Latvijā šogad pirmajā pusgadā ieveda 177,531 miljona eiro vērtībā, kas ir 32,7% (gadu iepriekš - 24,7%) no kopējā koksnes produktu ieveduma, un par 11,8% mazāk nekā 2022.gada attiecīgajā periodā, savukārt koka mēbeles ieveda 40,393 miljonu eiro vērtībā, kas ir 7,4% (gadu iepriekš - 6,3%) no kopējā koksnes produktu ieveduma, un par 22% mazāk nekā 2022.gada pirmajos sešos mēnešos.

Visvairāk meža nozares produkciju Latvijā attiecīgajā periodā ieveda no Lietuvas - par 136,876 miljoniem eiro jeb 25,2% no kopējā meža nozares produkcijas importa, no Polijas - par 71,476 miljoniem eiro jeb 13,2%, kā arī no Igaunijas - par 66,733 miljoniem eiro jeb 12,3%.

Salīdzinājumā ar 2022.gada pirmo pusgadu meža nozares produkcijas ievedums no Lietuvas samazinājies par 6,6%, no Polijas - samazinājies par 15,8%, bet no Igaunijas - sarucis par 22,4%.