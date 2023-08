Kā pareizi izvēlēties mugursomu skolēnam: iesaka stājas eksperte

Regulējot siksnu garumu, vajadzētu ievērot to, ka lencēm jābūt simetriskām.

Tāpat ar bērnu vajadzētu pārrunāt to, ka mugursomu nevajag nest uz viena pleca, aiz vienas lences vai arī turot rokā. Tā jānēsā uz abiem pleciem, lai slodze uz muguru tiktu sadalīta vienmērīgi.

Cik ilgi nēsāt mugursomu

“lai izvairītos no stājas problēmām, mugursomu skolas lietu pārnēsāšanai vajadzētu izmantot pēc iespējas ilgāk, ne tikai mazākajās klasītēs,”

Ja bērnam jau ir konstatēta skolioze, ieteicams izvēlēties ceļojumu somai līdzīgu skolas somu – tādu, kam ir ritentiņi un izvelkams rokturis, lai varētu to vilkt pa zemi.

“Skolioze ir mugurkaula izliekums frontālā plaknē. Tas var būt S vai C veidā,” skaidro Rimi bērniem eksperte. Viņa piebilst, ka to nevar diagnosticēt vecāki paši. To dara ārsts speciālists pēc rentgena izmeklējuma.