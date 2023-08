5 ieteikumi, kas jāņem vērā, izvēloties telefonu skolēnam

Ekrāns

Diemžēl dažādu globālo procesu dēļ kompaktie Android viedtālruņi ir izmiruši kā suga, tomēr dažus patīkamus izņēmumus var atrast. Tā, piemēram, Samsung Galaxy A52 6.5 collu ekrāns varbūt arī nav tas mazākais, bet šaurais rāmis ap to, 20:9 malu attiecība un 84% ekrāna un korpusa attiecība padara to par vienu no ērtāk plaukstā noturamajiem viedtālruņiem. Līdzīgs stāsts ir par Sony Xperia 10 III. Tas ticis pie 21:9 kino malu attiecības, kas nozīmē, ka tālrunis būs pietiekami šaurs, lai to ērti satvertu ar vienu plaukstu, bet jārēķinās, ka tas ir arī garāks par konkurentiem. Ļoti jaudīgus kompaktos viedtālruņus piedāvā Apple, bet tad gan jārēķinās, ka to cenas jau ietilpst flagmaņu klasē.