Samtiņš: Ja līgums ir par mainīgo cenu, tad, cenām pieaugot, risks paliek patērētāja pusē

"Mēs it īpaši lielākiem klientiem vēršam uzmanību uz to, ka pastāv instrumenti, kā fiksēt daļu no elektrības vai dabasgāzes cenas, nevis visu apjomu uzreiz. Ja fiksē, piemēram, pusi, tad gadījumā, ja cenas sāk augt, ietekme tomēr ir mazāka. Ja viss līgums ir par mainīgo cenu, tad tas nozīmē, ka, cenām būtiski atkal pieaugot, risks paliek patērētāja pusē," sacīja "AJ Power" uzņēmumu grupas vadītājs.

"Viens no faktoriem ir tas, ka publiskajā telpā izskan informācija par to, ka būs nullei tuvas elektrības cenas. Te es gribētu mest akmeni sistēmas operatoru dārziņā, jo "Sadales tīklam" un "Augstsprieguma tīklam" patīk iznākt ar paziņojumiem, ka tūlīt elektrība maksās nulli tāpēc, ka visi pieteiktie projekti tiks uzbūvēti. Tas nav pareizi, jo tā tas nebūs, un tas patērētājiem rada nepareizu priekšstatu par reālo situāciju.. Tas rada situāciju, ka, no vienas puses, patērētāji saka, ka neko nedarīs un gaidīs nulles cenas, jo elektrības ražošanas projektu attīstītāji būvē daudz ģenerējošo jaudu, bet, no otras puses, ja neviens neslēgs ilgtermiņa līgums, neviens neko nebūvēs un cenas saglabāsies tādas, kādas ir," sacīja Samtiņš.