Infografika ⟩ Vidējā alga Latvijā pieaugusi par 12%

Vienas stundas darbaspēka izmaksas, kas ietver gan darba samaksu, gan citus ar darbaspēku saistītos darba devēja izdevumus, gada laikā pieauga no 11,55 līdz 13,12 eiro jeb par 13,6%, ko ietekmēja kopējo darbaspēka izmaksu kāpums par 13,3% un nostrādāto stundu samazinājums par 0,3% gada laikā.

2023.gadā visās Baltijas valstīs tika palielināta valstī noteiktā minimālā alga. Visstraujākais minimālās algas pieaugums bija Latvijā - par 24% jeb no 500 eiro līdz 620 eiro, kamēr Lietuvā kāpums bija par 15,1% jeb no 730 līdz 840 eiro, bet Igaunijā - par 10,9% jeb no 654 eiro līdz 725 eiro.