Blata bizness, pārdales domāšana un atbilstības fabrikas

Sadarbība ar šādiem režīmiem uz papīra ilgi veidoja daļu no Latvijas pieaugošā IKP, un izskatījās, ka nelielā valsts pamazām attīstās, taču patiesībā vesela potenciālo uzņēmēju paaudze nodarbojās ar oligarhu apkalpošanu plašā spektrā – no naudas atmazgāšanas līdz starpniecībai nekustamā īpašuma pirkšanā, uzturēšanās atļauju gādāšanā utt. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc Latvijā nav izveidojusies neviena liela vietējā kapitāla banka, – talantīgākie, apķērīgākie prāti ir bijuši aizņemti ar ko citu. Kamēr zīmolojām Latviju kā "vēl vienu Šveici", pagāja laiks, kurā varēja nevis skriet pakaļ Šveicei vai Igaunijai, bet kļūt pašiem par sevi.

Latvijas ekonomikas atpalicība no Igaunijas un Lietuvas, kas pēdējo gadu laikā pieaug, nevis samazinās, apliecina to, cik lielā atkarībā esam bijuši (daļēji vēl esam) no mafijas klanu vadītu valstu naudas. Jautājums ir – kā un ar ko aizstāsim "iztrūkumu", kas veidojas, beidzot atdaloties no kleptokrātijām? Patiesībā ir tikai divas iespējas, un te mēs atgriežamies pie tā saucamā banku nodokļa.