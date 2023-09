Jaunais, Otrais un vai vispār aukstais karš? Kā dēvēt vēstures posmu, kurā dzīvojam

Jaunais aukstais karš

Patiesībā gan tas nebija pirmais šī termina lietojums, tomēr Orvelam visai precīzi izdevās aprakstīt nākotnes attiecības starp ASV un sabiedrotajiem no vienas puses, ar PSRS un sociālistiskās nometnes valstīm no otras puses. Pateicoties kodolbruņojumam, abām pusēm izdevās novērst, ka ASV un padomju armija iesaistās tiešos konfliktos.

Tomēr ar laiku, it īpaši Donalda Trampa prezidentūras laikā un sākoties pandēmijai, Jaunā aukstā kara fokuss mainījās no Krievijas uz Ķīnu, it īpaši pēc 2022. gada 24. februāra. Krievijas plānu ātri okupēt visu Ukrainu sabrukums un ukraiņu aizstāvju vīrišķība ir atbīdījušas Krieviju otrajā plānā.