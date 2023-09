10 instrumenti, kam jābūt katra dārzkopja arsenālā

Zaru smalcinātājs

“Kurši” atbild uz jautājumiem par dārza instrumentu iegādi, uzglabāšanu un izmantošanu

Vai visiem dārziem nepieciešami vienādi instrumenti?

Viens no noteicošajiem faktoriem ir dārza platība. Ja dārziņš ir klasiskā izmērā - 600m2, tad zāles pļaušanas tehniku var izvēlēties mazāku. Sekojoši lielākai dārza teritorijai būs nepieciešama nopietnāka tehnika.

Pirms instrumentu iegādes ir svarīgi apdomāt vai ir, kur tos uzglabāt. Tas ļaus saprast, cik kompaktus rīkus ir nepieciešams iegādāties.

Tas, kas tiek audzēts dārzā, arī var ietekmēt instrumentu arsenālu. Dārzā var būt tikai mauriņš un kādi ogu krūmi, vai ar vēl dzīvžogs – tā apkopšana prasa atsevišķus dārza palīgus.

Cik klātesošs būsi dārzā? Šis ir būtisks faktors, plānojot laistīšanas sistēmas. Kādam nebūs problēma agrās rīta stundās apliet augus ar šļūteni, kamēr kāds cits labāk izvēlētos pazemes automātiskās laistīšanas sistēmas.

Ne mazāk svarīgi būtu savlaicīgi saprast, kāda tavā dārzā ir zeme. Tā var būt smilšaina vai mālaina. No tā ir atkarīgs, ko labāk stādīt dārzā un kādu materiālu instrumentus izvēlēties.

Kas nosaka dārza instrumentu kvalitāti? Kam veikalos jāpievērš uzmanība?

Kvalitāti varētu noteikt pēc instrumenta izturības. Ja tas ir lietojams arī pēc vidēji stipras palocīšanas, tad noteikti izturēs eksperimentus dobē!

Vērts atcerēties, ka jānovērtē instrumenta ērtums. Svarīgi, lai nav smags vai pārāk viegls, bet piemērots tieši tev. Tādēļ, esot veikalā, nekautrējies tos pataustīt un izmēģināt.

Kur vislabāk uzglabāt dārza aprīkojumu un instrumentus?

Galvenais – neatstāt dobē! Instrumentus nepieciešams pēc izmantošanas notīrīt un novietot zem jumta sausā vietā, jo lietus ietekmes dēļ tie var sākt rūsēt. Ja instrumentu glabāšana notiek ārpus mājas sienām, tad vajadzētu sarūpēt slēdzamu telpu, lai instrumenti ir drošībā.

Drošība, kas tev jāapzinās, rīkojoties ar dažādiem dārza instrumentiem!

Pirms ķerties pie darba ar instrumentiem, noteikti izlasi to lietošanas instrukciju! Tā aizsargās no traumām un no nevēlamiem eksperimentiem, kuri var rezultēties ar tehnikas bojāeju.

Pirms iegādes droši konsultējies ar veikala darbinieku par pareizu un drošu lietošanu. Piemēram, kā tehniku sagatavot pirmajai lietošanas reizes un kā uzglabāt.

Ja instrumenta lietošanai ir nepieciešamas aizsargbrilles vai piemērots apģērbs, tad noteikti to vajadzēt iegādāties, jo drošība ir pirmajā vietā.