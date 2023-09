Elektrības pieslēguma jaudu samazinājuši 22 000 "Sadales tīkla" klientu

Tarifu plānu ir iespējams nomainīt, izvēloties piemērotāko nākamajā mēnesī plānotajam elektroenerģijas patēriņam, piemēram, pārceļoties uz vasarnīcu vasarā. To bez maksas īpašnieki var izdarīt profilā portālā "e-st.lv". Turklāt pārejas laikā no 2023.gada jūlija līdz septembra beigām izmaiņas iespējams pieteikt no kārtējā mēneša 1.datuma.