Šogad vilku uzbrukumos cietuši arī suņi

Vairākas reizes dažu dienu laikā ieraugot māju tuvumā vilku, VMD Medību daļas speciālisti iesaka informēt par to tuvāko medību kolektīvu. Tāpat mednieki jāinformē, ja netālu no apdzīvotas vietas manīti vilki ar netipisku uzvedību, piemēram, tādi, kas zaudējuši dabiskās bailes no cilvēka un regulāri manāmi klaiņojot. Informāciju par medību kolektīviem var saņemt VMD mežniecībās.