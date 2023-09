Banku analītiķi: Cenas turpinās kāpt

Tomēr kopumā inflācija Latvijā mazinās, atzīst ekonomiste. To lielākoties var skaidrot ar energoresursu cenu svārstīgumu. Neskatoties uz to, ka globālajos tirgos naftas un dabasgāzes cenas pašlaik nav zemākās šogad novērotās, tās, it sevišķi dabasgāzei, ir ievērojami zemākas par iepriekšējā rudenī un ziemā pieredzēto.