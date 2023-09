Japānas fonds "NordicNinja" plāno piesaistīt 200 miljonus eiro Baltijā un Eiropā

Pirmajā kārtā fonds vairākos uzņēmumos ieguldījis 101 miljonu eiro, sekmējot tādu uzņēmumu kā "Bolt", "Einride", "Veriff", "Voi", "Starship", "ClimateView", "Kognic", "Mavenoid", "Pactum", "Varjo", "DappRadar" un "Ready Player Me" izaugsmi. No 20 uzņēmumiem, kuri saņēmuši investīcijas, trīs ir sasnieguši vienradža statusu, un vēl dažiem tiek prognozēts līdzīgs potenciāls. Puse no pirmās kārtas investīcijām ir novirzītas mobilitātes un transporta jomām, kas līdz šim veidojušas milzīgu apjomu CO2 izmešu apjomu.