Pieaugusi krāpniecība ar seksuāla satura e-pastiem

Uzņēmuma SIA "NOD Baltic", kas ir "ESET" pārstāvniecība Latvijā, informācijas tehnoloģiju (IT) inženieris Egils Rupenheits norāda, ka IT uzņēmumi visā pasaulē aktīvi cīnās ar pieaugošo kibernoziedznieku aktivitāti un mēģina to ierobežot, piemēram, "Microsoft" ir ieviesis stingrākas drošības politikas.