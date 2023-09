Noskaties ⟩ Jaunā ministra Meļņa ģimenes uzņēmums atmaksājis nepamatoti saņemtu kompensāciju

Nākamnedēļ plānots sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi, lai lemtu par izmaiņām Saeimas prezidijā. Spīkera amats būs Gunāram Kūtrim no ZZS. Izmaiņas būs arī Saeimas komisijās. "Nekā personīga" neoficiāli zināms, ka divu komisiju vadībā tomēr tiks atstāti iepriekšējie vadītāji no tagad jau opozīcijas partijām. Ārlietu komisiju turpinās vadīt Rihards Kols no Nacionālās apvienības. Bet aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs paliks Raimonds Bergmanis no Apvienotā saraksta.