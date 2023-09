Lēns sekss – tiešākais un ātrākais veids uz orgasmu

Lai orgasmu būtu vieglāk sasniegt, jāpievērš uzmanība ne tikai tam, vai orgasms tiešām iestājas, bet lai viss process ceļā uz to būtu patīkamu emociju piepildīts. Ja mēs pārāk aizraujamies ar dzīšanos pēc orgasma (it kā tas būtu mūsu dzīves galvenais mērķis), mēs aizmirstam izbaudīt ceļu uz to.