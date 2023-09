Nolūkā izvairīties no atbildības apsūdzētā inscenējusi savas bēres un vairākus gadus sekmīgi izlikusies par mirušu

Pagājušajā nedēļā tiesas sēdē AT no Daudznozaru speciālizētās prokuratūras prokurora Māra Garjāņa saņēma informāciju, ka 2023.gada 24.maijā Valsts policijā sākts kriminālprocess par to, ka personu grupa, lai slēptu Jeļenas identitāti un ļautu viņai izvairīties no kriminālatbildības, izgatavojusi viltotu miršanas apliecību ar sievietes vārdu un citiem datiem tajā.