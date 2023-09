NOSKATIES ⟩ Atšķirībā no kaimiņiem Latvija neplāno vērtīgākos uzņēmumus kotēt biržā

Valdības deklarācijā ir rakstīts, ka "mazākuma akciju daļu no tirgus orientētām publisko personu kapitālsabiedrībām kotēsim biržā". Tomēr jaunās koalīcijas partiju pārstāvji noliedz, ka tas varētu skart vērtīgākos un stratēģiski nozīmīgākos uzņēmumus: "Protams, mēs esam politiski definējuši, par kuriem valsts uzņēmumiem mēs nerunājam – par "Latvijas valsts mežiem", par "Latvenergo", uzsvēra ekonomikas ministrs Viktors Valainis no ZZS.

Arī finanšu ministrs Arvils Ašeradens no "Jaunās Vienotības" noliedza, ka biržā plānots kotēt "Latvijas valsts mežus" vai "Latvenergo", kuriem pērn bija augstākie peļņas rādītāji starp visiem Latvijas uzņēmumiem. No viņa teiktā izriet, ka ārpus biržas paliks daudzi: "Stratēģiskās infrastruktūras uzņēmumus nevirzīs biržā. Tas būtu "Augstsprieguma tīkls" un "Sadales tīkls". Tā kā mēs pat neesam vērtējuši šādu iespēju."

Finanšu ministrs Ašeradens norādīja, ka kopumā ieguvumi no valsts uzņēmumu kotēšanas biržā būtu vairāki. Latvijā kapitāla tirgus nīkuļo, un līdz ar to uzņēmumiem tas nekalpo kā potenciāls naudas avots attīstībai. Vēl maijā Finanšu ministrija izvirzīja ambiciozus mērķus kapitāla tirgus attīstībā, tajā skaitā kopējo Latvijas uzņēmumu akciju vērtību biržā palielināt no 3% no IKP līdz 9% no IKP 2027. gadā. Kamēr Lietuvas un Igaunijas akciju tirgos apgrozījums mērāms simtos miljonu eiro, Latvijā akciju tirgus apgrozījums pērn bija tikai 11,4 miljoni.