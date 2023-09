Ilgtspējīgas darbinieku formas — kā to panākt?

Atbildīga pieeja operācijām

Tekstilrūpniecība ir viena no pasaulē piesārņojošākajām nozarēm, tāpēc darbinieku formas tērpi neizbēgami ir to jomu skaitā, kas uzņēmumiem jāņem vērā, izstrādājot un ieviešot savas ESG un ilgtspējības stratēģijas. “Youniformer“ palīdz saviem klientiem risināt šo problēmu, uzņemoties daļu no viņu ilgtspējības pienākumiem un ieviešot aprites procesu. Kā norāda uzņēmuma izpilddirektore Edīte Šekšteliene, “Youniformer“ darbībā ir apvienota sociālā atbildība un vides aizsardzība.