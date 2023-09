Valdība atbalsta nodokļu politikas priekšlikumus: kādas izmaiņas iecerētas?

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" paredz pēc savas būtības līdzīgu atbrīvojumu, kas saistīts ar sociāla rakstura mērķa sasniegšanu (sociālā atbalsta sniegšanu dažādām personu grupām, visbiežāk - sociāli mazāk aizsargātām). Pašlaik minētā atbrīvojuma apmērs ir noteikts 1000 eiro gadā un tas tiek piemērots palīdzībai, kas sniegta, pamatojoties uz arodbiedrības institūcijas lēmumu, no arodbiedrības naudas līdzekļiem (kuri veidojas no arodbiedrības biedru naudas maksājumiem un ārvalstu arodbiedrību ziedojumiem (dāvinājumiem)), no sabiedriskā labuma organizācijas (izņemot reliģisko organizāciju) līdzekļiem, vai palīdzība, ko budžeta finansētas institūcijas, labdarības vai filantropiskas organizācijas sniegušas lietās, kurām piemērots atbrīvojums no muitas nodokļa, - 1000 eiro gadā, kā arī, pamatojoties uz reliģiskās organizācijas vai tās iestādes institūcijas (amatpersonas) lēmumu no reliģiskās organizācijas vai tās iestādes naudas līdzekļiem.