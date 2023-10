PAROC Latvijā atzīmē pastāvēšanas 30. gadadienu

PAROC mērķis, toreiz un vēl aizvien, ir ieviest un padarīt lietojamus jaunākos izolācijas risinājumus tiem, kam tie ir nepieciešami – patērētājiem. Uzņēmuma specialisti nemitīgi strādā pie produktu attīstības un pielāgošanas mūsdienu prasībām, klimata īpatnībām un patērētāju vajadzībām. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs stāsta: „PAROC ir viens no pirmajiem ražotajiem, kas Latvijā sāka siltumizolācijas materiālu importu. Gadu gaitā esam aizrautīgi strādājuši, lai attīstītu savus produktus, arvien paplašinot to klāstu un, radot iespējami labākos inovatīvos risinājumus, kas būtu atbilstoši Latvijas klimatam, vietējām būvniecības metodēm un principiem.”

Savā darbībā PAROC ir izvirzījis ilgtspējību kā prioritāti un ievērojis tās principus. Jau kopš 2009. gada PAROC sagatavo "Ilgtspējas ziņojumus", kas arī ļauj labāk izprast riskus, iespējas un gūt vērtīgas atziņas stratēģijas pilnveidošanā. Viens no svarīgākajiem Owens Corning Paroc mērķiem, ko uzņēmums vēlas sasniegt, ir līdz 2030. gadam pilnībā ieviest nulles atkritumu (Zero Waste) politiku savā ražošanā, samazinot CO 2 emisijas par 50 procentiem, samazināt plastmasas patēriņu par 30 procentiem, izstrādāt izmantoto materiālu atgriezumu pārpalikumu pārstrādes programmu REWOOL un ražot izstrādājumus ar zemu oglekļa emisiju līmeni. Kā norāda Jānis Naglis “Mēs esam ieinteresēti ne tikai piedāvāt savus produktus, mēs vēlamies arī veicināt ilgtspējīgu domāšanu. Gribam nodrošināt zināšanu pārnesi par efektīvākajiem risinājumiem un izglītot mūsu klientus un aicināt viņus lepoties ar īstenotajiem projektiem un paveikto.”