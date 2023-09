Krāpnieku jaunie triki: palīdzot "atmaskot negodīgu bankas darbinieku", zaudē gandrīz 30 tūkstošus

"Atmaskojot negodīgu darbinieku", Liene gan veica dažādus naudas pārskatījumus, gan arī piekrita it kā savas kredītvēstures pārbaudei, kas beidzās ar to, ka uz viņas vārda tika paņemti vairāki kredīti. Savukārt, lai pasargātu gan savus, gan aizņemtos naudas līdzekļus no "negodīgā bankas darbinieka", zvanītāji pārliecināja Lieni izņemt skaidru naudu bankomātā un nodot to apdrošināšanas brokerim, ko Liene arī izdarīja.