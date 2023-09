Ko mums sola oktobris? Lielais mēneša horoskops

Būs iedvesma ķerties pie vairākiem darbiem vienlaikus. Strādāsi ar atdevi, to pašu gaidīsi arī no kolēģiem, un par citu neizdarību vai nespēju ātri reaģēt ļoti piktosies. Pirms kaut ko aizrādīt, rūpīgi izvēlies vārdus, jo kāds var apvainoties, kāds jūtīgi uztvert asākā veidā izteiktu kritiku un tas atstās iespaidu uz darba attiecībām. Patiesībā nevajadzētu šķiest spēkus sīkumos, bet domāt par lielākiem projektiem, karjeru vai biznesu – patlaban ir ražas laiks un labas iespējas palielināt ienākumus. Brīvajos brīžos apdari mājas darbus un lūdz ciemos draugus. Intelektuālas sarunas un neliela radoša bohēma ļaus atpūsties un sagādās prieku.

Šis mēnesis ir ļoti piemērots, lai pievērstos jauniem projektiem. Prātā interesantas un kreatīvas idejas – tikai jāprot tās prezentēt. Atradīsi domubiedrus, kuri būs gatavi atbalstīt. Tikai atceries to sakāmvārdu, ka solīts makā nekrīt, tāpēc norunas jāfiksē juridiski korektos līgumos. Attiecībā uz finansēm prāts gan mazliet nemierīgs, un ik pa laikam gribas apskatīt cenas veikalos un ciparus rēķinos. No ienākumu stabilitātes lielā mērā atkarīgs sirdsmiers, tomēr uztraukumam nav iemesla. Brīvajā laikā labprāt baudīsi bohēmu tuvu draugu lokā. Rudenīgs saulriets apvienojumā ar karstvīnu un intelektuālām sarunām... Tas ir lieliski!

It kā jau nauda dzīvē nav galvenais, tomēr prātu nemierīgu darīs finanšu tēma. Kā saplānot savu un ģimenes budžetu? Kā palielināt ienākumus? Īstajā brīdī satiksi īstos cilvēkus un radīsies iespēja iesaistīties jaunos projektos. Darījumu sarunās mēģini gūt pēc iespējas lielāku labumu. Ja spēsi sevi pārliecinoši pasniegt, tad zelta dālderi makā būs īsti, nevis kā Sprīdītim maldugunis purvā. Un svarīgi saglabāt mieru, ja kaut kas nenotiek pēc tava prāta. Uzmanību prasīsi attiecību tēma. Ar mīļoto cilvēku iespējamas viedokļu atšķirības un nesaprašanās, tāpēc no sirds jāizrunājas. Brīvajiem ļaudīm lielisks laiks, lai satiktu savu sirdsāķīti un baudītu romantiku.

Lietišķajā jomā iespējas izveidot jaunus kontaktus. Ar cilvēkiem sapratīsies teju no pus vārda, un kopumā visas ieceres virzīsies uz priekšu pēc plāna. Vienīgi jāturas tālāk no situācijām, kur citi skaidro attiecības. Palīdzot risināt svešas problēmas un svarīgus jautājumus, pats savas intereses atstāsi novārtā. Ja to vēl neesi pamanījis, tad ielāgo: pārāk labam būt nav labi. Palīdzi ar mēru, atbalsti ar mēru. Privātajā dzīvē jāgādā par saskaņu, mājās uz līdzenas vietas var izcelties strīdi par niekiem. Gudrākais piekāpjas. Ja sirds brīva, to var sasildīt rudenīgs saulstariņš. Sekmīgi rudens saimniecības darbi mājās.