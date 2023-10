Nacionālās drošības koncepcija tika apstiprināta slēgtā valdības sēdē, paslepus apejot SEPLP

Tāda pati ideja no tolaik Nacionālās apvienības (NA) vadītās KM pavasarī gan nāca un tika iekļauta mediju politikas pamatnostādņu projektā, taču šis plānošanas dokuments vēl ir saskaņošanas stadijā, uzsver SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis: “Cik es esmu redzējis ne tikai SEPLP, bet arī citu nozares pārstāvju viedokļus, tad tie ar pārliecinošu vairākumu atbalsta mūsu nostāju. Respektīvi, lielākā daļa nozares uzskata, ka šāds mērķtiecīgs datums, kad tiek kaut kas slēgts, nebūtu jānosaka. Un to tiešām izsaka gan no sabiedrisko mediju vides, gan no komercmediju vides, gan no citiem. Līdz ar to man ir tiešām interesanti, par ko tad mēs runāsim mediju politikas pamatnostādnēs, kāds tur būs rezultāts un, ja tas būs pretēji Nacionālās drošības koncepcijai, tad kas tālāk notiks.”