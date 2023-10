Meklējot Kleopatras noslēpumainās kapenes

Neatbildēts paliek jautājums, kur atdusas Ēģiptes pēdējā karaliene. Atzītā pētniece Ketlīna Martinesa ir pārliecināta, ka Kleopatra ir apbedīta senajā Ēģiptes pilsētā Taposiris Magna 50 kilometrus uz rietumiem no Aleksandijas, un kapenes meklējamas vairākus kilometrus garās tuneļu sistēmās zem tempļa valdniecei Isīdai. Viņa bija viena no populārākajām Ēģiptes panteona dievietēm, kas reprezentēja sievišķo spēku, mātišķumu un dinastijas leģitimitāti. Kleopatra bieži identificējās ar viņu, tāpēc iespējams, ka karaliene tika guldīta tieši zem Isīdas tempļa. Viņas krāšņās dzīves dēļ Martinesa meklē ievērojama izmēra kapu, un pētījumu laikā atklātas 21 kapenes, no kurām dažās atradās arī mūmijas, kuru mēles bija aizstātas ar zelta foliju – lai tām būtu iespēja runāt pēcnāves dzīvē. Pētniece uzskata, ka kādreiz bagātie ļaudis šeit apglabāti pirms 2000 gadiem, lai būtu tuvāk Kleopatrai. Vēl viens pavediens, kas Kleopatru saista ar Taposiris Magna, ir leģendārās Aleksandrijas bākas miniatūrā kopija, kas šeit atrodama. Kleopatrai šī ēka, kas bija viens no senās pasaules brīnumiem, ļoti patikusi – tā reiz stāvējusi viņas karaliskās rezidences priekšā.