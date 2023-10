Ilgtspējas eksperts: Pasaulē būs jāveido jauna ekonomika

Viņš pauda viedokli, ka jaunajai ekonomikai būtu jābūt pilnīgi cita veida ietekmei, kas ņems vērā klimata pārmaiņas un dabas daudzveidības samazināšanos, un novērsīs ietekmi uz to.

Patlaban no aukstāka perioda planēta atkal virzās uz karstāku, un, pēc Kušnera teikā, Zeme to pārdzīvos tāpat kā iepriekšējos, taču to nevar teikt par cilvēkiem.