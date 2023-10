Problēmas mobilo sakaru tīklā nedēļas nogalē bija saistītas ar traucējumiem elektroapgādē

Tostarp arī viens no "Apvienotā saraksta" (AS) līderiem, Saeimas deputāts Edvards Smiltēns (AS) tviterī rakstīja, ka vētras dēļ novēroti būtiski traucējumi mobilajos sakaros. "Šo vēja brāzmu radītās neparvaramās problēmas kritiskās infrastruktūras apsaimniekotājiem liek uzdot pamatotu jautājumu - vai mēs esam gatavi patiesām krīzēm un plaša mēroga valsts drošības apdraudējuma situācijai," viņš minēja.