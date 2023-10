NOSKATIES ⟩ Aiz priekškara: Putina draudi un meli Valdajā

“Latvijas Gēbelss” Mamikins un krievu noklusētais

Ja runā par meliem, tad tos izplata uz Krieviju dzīvot aizbraukušais bijušais žurnālists un politiķis Andrejs Mamikins, kurš kļuvis par štata dalībnieku Solovjova šovā. Mamikina uzdevums ir skaidrs: izplatīt melīgus stāstus par Latviju, rādot to kā fašistisku valsti. Jau pirmajā uzstāšanās reizē propagandas šovā Mamikins izplatīja nepatiesu video par mobingu, kas Latvijas bērnudārzā tiekot vērsts pret krievvalodīgu meitenīti par to, ka tai nejauši iznāk pateikt kādu vārdu krieviski. Mamikins nepatiesi apgalvoja, ka Latvija izraidīšot no valsts ne tikai Krievijas pilsoņus, kas nav nokārtojuši latviešu valodas eksāmenus, bet visus krievvalodīgus. Mamikins arī lūdza Krievijas iejaukšanos un atbalstu Latvijas krievvalodīgajiem.