Papīra nauda, ogles, pasta sistēma – Marko Polo aprakstītie “brīnumi”, ar kuriem viņš iepazīstināja Eiropu

Marko Polo ceļojumi un to apraksti ir izraisījuši šaubas gan laikabiedros, gan vēlāko gadsimtu pētniekos. Ļoti iespējams, ka daļa no Marko Polo grāmatā aprakstītā ir apzināti vai nejauši pārspīlēts un izdomāts, par to liecina vairāki trūkumi un pretrunas aprakstos. Piemēram, viņš savos aprakstos ne reizi nav pieminējis Lielo Ķīnas mūri, kuru joprojām uzskata par vienu no pasaules brīnumiem. Viņš arī nav aprakstījis meiteņu pēdu apsaitēšanu, ko plaši praktizēja Senajā Ķīnā.