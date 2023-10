Iecerēts obligāti deklarēt dāvanas, kas vērtīgākas par 100 eiro, bet nav radinieku sarūpētas

No 2025. gada ienākuma deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) būs obligāti jāiesniedz visiem iedzīvotājiem, tiesa, paredzēti arī izņēmumi, piemēram, ja pensija nepārsniedz 500 eiro mēnesī.

Tikmēr uzņēmēji norāda arī uz absurdām prasībām, piemēram, par dāvanu deklarēšanu, sākot no 100 eiro, ja to nav dāvinājis radinieks.

Drīkstēs nedeklarēt ienākumus no laulātā vai personām, ar kurām saista radniecība līdz 3. pakāpei, ja ienākumi gadā kopā nepārsniedz 10 000 eiro, bet no citas fiziskas personas saņemtās dāvanas būs jādeklarē, ja to vērtība pārsniegs 100 eiro.