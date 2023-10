Kalnu Karabahas pilsētās pacelts Azerbaidžānas karogs

Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs piedalās karoga pacelšanas ceremonijā kalnu Karabahas reģiona galvaspilsētā, ko Azerbaidžāna dēvē par Hankendi, bet armēņi – par Stepanakertu. Pēc Azerbaidžānas militārās operācijas un etnisko armēņu masveida izceļošanas no kalnu Karabahas reģiona, Azerbaidžānā 2023. gada 15. oktobrī.

Foto: PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN/via REUTERS