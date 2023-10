"Izraēla ar vecām metodēm "Hamas" nesakaus." Bijušais NBS komandieris norāda, ka Izraēla atrodas ļoti sarežģītas izvēles priekšā

"Ir skaidrs, ka ar vecām metodēm "Hamas" nesakaus, un arī Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu valdībai atkāpšanās ceļa nav balansa meklēšanā, proti, iziet no situācijas ar rezultātu, kur "Hamas" tiek sodīts, bet vienlaikus nepagriezt pasauli pret sevi. Nav jau runa tikai par Izraēlas sabiedroto pozīciju, bet sauszemes operācija var izraisīt ķēdes reakciju un atbalstu "Hamas" no kaujinieku grupējuma "Hezbollah" un no citām valstīm, kas radītu papildu lokālu bruņotu konfliktu šajā reģionā," uzsvēra eksperts.