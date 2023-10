Ārlietu ministrija brīdina bez pamatotas vajadzības pašlaik neapmeklēt Libānu

Ārlietu ministrija stingri aicina neapmeklēt Beirūtu, palestīniešu bēgļu nometnes, pilsētas 5 km attālumā no Sīrijas pierobežas, kā arī šādas teritorijas un pilsētas: Alharmalu (Hermel), Arsālu (Aarsal), Akāru (Akkar), Bālbeku (Baalbek), Rās Bālbeku (Ras Baalbek), Kā (Qaa), Labua (Laboué) un Nahla (Nahlé), rajonus Libānas ziemeļu daļā, kas ir uz ziemeļiem no Tripoles dienvidu robežas; Bikā (Bekaa) ieleju uz austrumiem no Bālbekas-Alharmalas (Baalbek El Hermel) lielceļa līdz Sīrijas robežai un uz austrumiem no galvenā ceļa caur Rajākai (Rayak), apbraucot Masnā (Masnaa), Rāšiju (Rachaiya), Hāsibiju (Hasbaiya), Maržajūnu (Marjayoun) un Alhijāmu (El Khiam).