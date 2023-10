Video ⟩ Iekrīt pat bijušie policisti! Kā krāpnieki iedzīvojās uz Daces rēķina, atstājot viņu ar 10 000 eiro lielu parādu

Vasaras sākumā viņa ievietoja sludinājumu par papildu darba meklēšanu. Visai drīz viņai atsaucās viltus bankas darbinieks, kurš piedāvāja iespēju piepelnīties. Pēc "darbinieka" lūguma viņa atvēra kontu vienā no Latvijā zināmākajām bankām, izmantojot oficiālu lietotni, taču radās problēma ar autorizēšanos.

Daci sazvanījušie cilvēki teica – lai to risinātu, pieslēgsies telefonam attālināti, tāpēc, iespējams, nomirgos telefona ekrāns, bet par to nevajagot satraukties. Saruna turpinājusies, viltus bankas darbinieks arī brīdinājis, ka no bankas atnāks brīdinājuma īsziņa, ka kāds ir pieslēdzies un tie esot viņi, tāpēc Dace uz saņemto brīdinājumu nereaģēja.